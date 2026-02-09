Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de fevereiro de 2026 às 11:43

Lago argentino acolhe tentativa de bater recorde mundial do Guinness

Centenas de pessoas juntaram-se para flutuar ao mesmo tempo e tentar bater um novo recorde mundial.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana