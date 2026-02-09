Sábado – Pense por si

09 de fevereiro de 2026 às 12:10

Detenções em protesto pró-Palestina em Sydney

Grupos de manifestantes foram detidos durante uma manifestação de apoio à Palestina em Sydney, na Austrália.

