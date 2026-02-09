Sábado – Pense por si

09 de fevereiro de 2026 às 10:00

Mourinho pede desculpa a elemento do Alverca: "Desarmou-me quando disse que estava apenas a tentar fazer o seu..."

Durante a conferência de imprensa no final do Benfica-Alverca (2-1), José Mourinho aproveitou para pedir desculpa a um elemento do banco dos ribatejanos.

