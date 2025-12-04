Sábado – Pense por si

04 de dezembro de 2025 às 18:32

Piloto ejeta-se antes de avião se despenhar no deserto da Califórnia 

Um caça F-16 caiu no deserto da Califórnia, nos EUA, durante uma missão de treino. O piloto conseguiu ejetar-se, sofrendo apenas ferimentos ligeiros.

