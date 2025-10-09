Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
09 de outubro de 2025 às 20:59

Polícia salva criança no meio de uma autoestrada na Flórida

Um agente da polícia de North Port, no estado norte-americano da Flórida, impediu uma tragédia ao resgatar uma criança que corria sozinha numa autoestrada. O agente travou o trânsito e conseguiu levar o menor, que tem dificuldades de desenvolvimento, para um local seguro.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)