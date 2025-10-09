Sábado – Pense por si

09 de outubro de 2025 às 20:05

José Luís Carneiro diz que foi informado da decisão de Pedro Nuno Santos de suspender mandato de deputado

Pedro Nuno Santos anunciou esta quarta-feira que vai suspender o mandato de deputado antes da discussão sobre o Orçamento de Estado para 2026.

