Sábado – Pense por si

29 de outubro de 2025 às 23:02Associated Press

Pelo menos 10 mortos devido a inundações no Vietname

O centro do Vietname ficou inundado depois de uma semana de chuvas intensas, causando a morte de pelo menos 10 pessoas e cinco desaparecidos.

