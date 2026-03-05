Sábado – Pense por si

05 de março de 2026 às 23:02

"Passos Coelho eclipsa completamente o Chega"

O diretor-geral editorial adjunto Medialivre, Armando Esteves Pereira, o jornalista da Sábado Alexandre Malhado e o analista político Raul Vaz estiveram esta quinta-feira no NOW e falaram sobre as críticas de Pedro Passos Coelho ao Governo depois de ter estado em silêncio durante anos. O ex-governante defendeu que o atual executivo deveria ter tentado um acordo de legislatura com o Chega e a Iniciativa Liberal.

