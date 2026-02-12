Sábado – Pense por si

12 de fevereiro de 2026 às 11:31

“Parem de perseguir as pessoas!”: imagens mostram novas detenções do ICE no Minnesota

Agentes do ICE continuam a deter imigrantes nas ruas do Minnesota, nos EUA. Tim Walz disse, esta terça-feira, que espera que a repressão federal à imigração termine em “dias, não semanas ou meses”.

