12 de fevereiro de 2026 às 12:00

Eleições no Bangladesh exigem reforço de segurança nas ruas

Bangladesh voltou, esta quinta-feira, às urnas depois das eleições de 2024 que retiraram Sheikh Hasina do poder, após três mandatos.

