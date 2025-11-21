Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
21 de novembro de 2025 às 16:17

Papa Leão XIV recebe presidente de Timor-Leste no Vaticano

O Papa Leão XIV recebeu no Vaticano, esta sexta-feira, o presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)