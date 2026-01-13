Sábado – Pense por si

13 de janeiro de 2026 às 21:07

Palestinianos deslocados enfrentam frio intenso em tendas no sul de Gaza

Na zona costeira do sul de Gaza, ventos fortes e temperaturas baixas agravam as condições de vida de palestinianos deslocados que vivem em tendas temporárias. As imagens mostram famílias a tentar proteger-se do frio, num contexto de escassez de abrigo e recursos básicos.

