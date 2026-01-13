Sábado – Pense por si

13 de janeiro de 2026 às 21:24

Multidão manifesta-se em Itália em apoio aos protestos no Irão

Em várias cidades de Itália, centenas de pessoas reuniram-se para apoiar os protestos no Irão, exigindo justiça e direitos humanos. Os manifestantes carregaram cartazes e entoaram palavras de ordem contra a repressão após mais um dia de demonstrações em Teerão e outras cidades iranianas.

