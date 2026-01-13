Sábado – Pense por si

13 de janeiro de 2026 às 22:00

Figuras inspiradas nos Dementors sobrevoam Berlim

Figuras voadoras inspiradas nos Dementors, da saga Harry Potter, foram vistas no céu de Berlim como parte de uma ação de promoção do lançamento da plataforma HBO Max. A iniciativa chamou a atenção de moradores e turistas no centro da cidade.

