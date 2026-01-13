Sábado – Pense por si

13 de janeiro de 2026 às 21:48Now

Cotrim acusado de assédio: «Mesmo que seja falso o dano está feito»

Para Fernanda de Almeida Pinheiro, especialista em Assuntos Jurídicos, Cotrim de Figueiredo "vai ter de apresentar uma queixa por difamação", mas não esquece que as vítimas, principalmente de violência doméstica, levam entre nove a 13 anos a denunciar o seu agressor".

