13 de novembro de 2025 às 13:15

Pais continuam à procura dos filhos desaparecidos há 40 anos em erupção vulcânica na Colômbia

Populares ainda procuram os filhos que desapareceram quatro décadas depois da tragédia de Armero, que matou cerca de 25 mil pessoas.

