Sábado – Pense por si

Vídeos
Para continuar a ler Já tem conta? Faça login
Registar Assine já Cancele quando quiser
15 de setembro de 2025 às 17:09

Os falsos operadores turísticos de Sintra. Veja o Repórter Sábado na íntegra (parte 2)

Mostramos a burla do estacionamento gratuito, desmontamos a notícia da falsa mesquita supostamente construída em Sintra e contamos ainda como um empresário tirou partido do caos instalado com um parque de estacionamento ilegal.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.