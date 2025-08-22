Sábado – Pense por si

22 de agosto de 2025

Os estragos no estádio após pancadaria nas bancadas em jogo da Taça Sul-Americana

O estádio Libertadores de América, em Buenos Aires, Argentina, foi palco de cenas de grande violência nas bancadas durante o jogo entre argentino Independiente e o chileno Universidad de Chile, para a Taça Sul-Americana. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas e mais de 100 acabaram detidas.

