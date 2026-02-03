Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
03 de fevereiro de 2026 às 07:34

Obrigações fiscais adiadas: "Empresas afetadas pelas tempestades têm muita dificuldade em cumprir"

O ministro do Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, realçou que as empresas que foram afetadas pela tempestade Kristin têm muita dificuldade em cumprir as obrigações fiscais que vencem em fevereiro e em março. Assim, o Governo adiou as obrigações fiscais para abril para as empresas com sede nos municípios afetados pelo mau tempo.

