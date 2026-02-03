Sábado – Pense por si

03 de fevereiro de 2026 às 07:36

Miranda Sarmento garante que programa de apoio a vítimas de mau tempo é “fortíssimo”

Ainda assim, o governante realçou no NOW que o mau tempo vai continuar pelo menos até ao dia 8 de fevereiro, pelo que a dimensão dos estragos pode vir a aumentar.

