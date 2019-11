A carregar o vídeo ...

"E a culpa não era minha, nem onde estava nem o que vestia." No centro de Santiago do Chile, em pleno Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, mais de uma centena de mulheres juntou-se em roupa de festa para protestar contra a crescente violência no país. A iniciativa partiu do grupo Lastesis, quatro mulheres chilenas que fizeram a convocatória para a intervenção através das redes sociais.

"O violador és tu": O hino de protesto de mulheres no Chile contra a violência











