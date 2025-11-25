Sábado – Pense por si

25 de novembro de 2025 às 16:30

“Abril abriu a porta da liberdade e Novembro garantiu tivesse chão firme para caminhar”, diz Aguiar-Branco

Para o presidente da Assembleia da República “evocar o 25 de Novembro é evocar quem lutou pela democracia que hoje temos”.

