25 de novembro de 2025 às 16:28

“25 de Novembro completa Abril e por isso é que tem de ser comemorado”, defende Paulo Núncio

O líder parlamentar do CDS destacou que sem o 25 de Novembro, as eleições livres, a integração europeia e a pertença à NATO não seriam possíveis.

