25 de novembro de 2025 às 16:41

“Aquilo que celebramos aqui hoje não é nenhuma cerimónia de enfeitar”, diz Ventura

Dirigindo-se à bancada da esquerda no parlamento, o presidente do Chega defendeu que Portugal dirá “sempre que não à tirania”.

