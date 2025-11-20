Sábado – Pense por si

20 de novembro de 2025 às 12:02

O que é a remigração proposta por André Ventura?

Este palavrão, “remigração”, é um conceito usado pela ultradireita para defender a deportação de imigrantes, ilegais e legais. O Chega quer deportar mais de um milhão de imigrantes legais.

