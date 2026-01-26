Sábado – Pense por si

26 de janeiro de 2026 às 08:21

O momento hilariante em que alarme interrompe conferência de Mourinho: "Pânico no Estádio da Luz. Bora!"

Durante a conferência de José Mourinho, após o triunfo folgado do Benfica na receção ao Estrela da Amadora, soou um alarme na sala e o técnico dos encarnados reagiu de forma bem-humorada.

