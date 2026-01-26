Sábado – Pense por si

26 de janeiro de 2026 às 11:45

Filho de veterano partilha vídeo para homenagear enfermeiro morto a tiro pelo ICE

O filho de um veterano acompanhado pelo enfermeiro Alex Pretti, morto a tiro este sábado por um agente do ICE em Minneapolis, EUA, partilhou um vídeo do enfermeiro a prestar a última homenagem ao pai, como forma de honrar a sua memória e dedicação profissional.

