26 de janeiro de 2026 às 11:44

Ferry com mais de 350 pessoas a bordo afunda no sul das Filipinas. Há pelo menos 15 mortos

Um ferry com mais de 350 pessoas a bordo afundou, na madrugada desta segunda-feira, perto de uma ilha no sul das Filipinas. As equipas de resgate conseguiram salvar pelo menos 316 passageiros e recuperaram 15 corpos.

