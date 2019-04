A carregar o vídeo ...

O topo do pináculo da catedral de Notre Dame ruiu, na sequência do violento incêndio que lavra no edifício histórico. Veja as imagens do momento.

19:19

O momento em que o emblemático pináculo de Notre-Dame caiu devido às chamas Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.