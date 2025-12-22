Sábado – Pense por si

22 de dezembro de 2025 às 19:33

Imagens mostram barcos encalhados após terra desabar num canal e drenar a água no Reino Unido

Drone gravou barcos dentro de um buraco de aproximadamente 50 metros e outros encalhados em águas rasas, esta segunda-feira, em Whitchurch no Reino unido. Não foram registadas vítimas.

