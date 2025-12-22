Sábado – Pense por si

22 de dezembro de 2025 às 19:33

Animais do zoo de Berlim recebem guloseimas para celebrar o Natal

Pandas, porcos-espinhos, leões e camelos receberam guloseimas em forma de árvore de Natal e outras iguarias especiais, adicionando um toque divertido e festivo à sua rotina diária.

