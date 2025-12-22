Sábado – Pense por si

22 de dezembro de 2025 às 20:27

Ministro da Educação pede esclarecimentos à RTP sobre polémica das residências universitárias

Fernando Alexandre disse que é “inacreditável” e que “ninguém na sessão ficou com a ideia que a RTP passou”.

