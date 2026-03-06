Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de março de 2026 às 10:30

O momento em que EUA atacam navio iraniano usado para lançar drones

Imagens divulgadas, esta sexta-feira, pelo Comando Central norte-americano mostram o momento em que os EUA atacaram e incendiaram um navio iraniano utilizado para operações militares com drones.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente