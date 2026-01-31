Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
31 de janeiro de 2026 às 08:58

O 'moche' a Mourinho e o abraço de Rui Costa a Otamendi: Benfica mostra bastidores da vitória sobre o Real Madrid

O Benfica partilhou nas redes sociais o tão esperado vídeo de bastidores da vitória épica sobre o Real Madrid, desde aquilo que foi dito no balneário antes da partida, às emoções dentro do relvado e, claro, a incrível festa pelo triunfo com golo de Trubin.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h