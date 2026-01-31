Sábado – Pense por si

31 de janeiro de 2026 às 08:56

Estudantes saem da escola para protestar contra as atividades do ICE nos EUA

Os alunos de uma escola no estado norte-americano da Geórgia, saíram esta sexta-feira às ruas, entoando cânticos a protestar contra as recentes atividades do ICE em todo o país.

