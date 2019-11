A carregar o vídeo ...

Depois da vitória da Copa Libertadores e do Brasileirão, treinador do Flamengo foi condecorado na Câmara Municipal e oficialmente distinguido como cidadão honorário do Rio de Janeiro.

17:29

O discurso proferido por Jorge Jesus depois de se tornar cidadão honorário do Rio











