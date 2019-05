A carregar o vídeo ...

O jornal francês 'L'Équipe' revelou esta quinta-feira uma mensagem de voz que Emiliano Sala enviou a um familiar duas semanas antes de morrer a bordo de uma avioneta que se despenhou no Canal da Mancha. O então jogador do Nantes mostrava não estar feliz com a ideia de ir para o Cardiff e dizia mesmo tratar-se de uma imposição de Waldemar Kita, presidente do Nantes, que o argentino garantia estar apenas preocupado com dinheiro.

23.05.2019 15:35

O áudio em que Emiliano Sala revela que não queria ir para o Cardiff Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.