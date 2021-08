20:42

Nuvem de fumo do incêndio de Castro Marim chega à praia do Barril em Tavira

O incêndio de Castro Marim, no Algarve, teve um forte reacendimento esta segunda-feira à tarde e a mancha de fumo era já avistada da praia do Barril em Tavira. Entretanto, alguns habitantes do concelho de Tavira tiveram de ser retirados de casa, por precaução. Estão no local mais de 380 operacionais no combate às chamas.