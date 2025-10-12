Sábado – Pense por si

12 de outubro de 2025 às 14:31

Navio chinês atinge embarcação filipina no Mar do Sul da China

Um navio da guarda costeira chinesa atingiu e danificou uma embarcação governamental das Filipinas, perto da ilha de Thitu. O incidente, sem feridos, reacende as tensões territoriais entre Manila e Pequim, na zona disputada do Mar do Sul da China.

