Sábado – Pense por si

Vídeos
12 de outubro de 2025 às 14:41

Helicóptero perde controlo e cai junto a praia no sul da Califórnia. Cinco pessoas ficaram feridas

Banhistas em Huntington Beach assistiram à queda de um helicóptero que perdeu o controlo e embateu contra palmeiras. Cinco pessoas ficaram feridas, incluindo dois ocupantes da aeronave.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana