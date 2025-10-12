Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de outubro de 2025 às 15:07

Família de patos para trânsito em autoestrada australiana

Uma família de patos fez a Kwinana Freeway parar na hora de ponta, em Perth, enquanto motoristas aguardavam para que atravessassem em segurança.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.