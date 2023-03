Há 48 minutos

Nuno Tiago Pinto: "Vamos precisar de algum tempo para perceber as razões deste crime"

O diretor da SÁBADO analisa o ataque que aconteceu esta manhã no Centro Ismaili, em Lisboa. Um homem, refugiado afegão, esfaqueou duas mulheres, que acabaram por morrer, e um homem, que ficou ferido. Com o suspeito também ferido, a ser operado no Hospital de São José, ainda se desconhecem as motivações do crime.