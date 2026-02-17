Sábado – Pense por si

17 de fevereiro de 2026 às 14:00

Imagens aéreas mostram inundações após semanas de chuva persistente no sul de Inglaterra

Campos, estradas e zonas residenciais ficaram submersos depois de um dos janeiros mais chuvosos na região desde 1890.

