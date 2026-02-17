Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
17 de fevereiro de 2026 às 11:36

Deslizamento de terras na Costa de Caparica atinge três casas e obriga a retirar 20 pessoas

Abatimento ocorreu durante a madrugada.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)