15 de novembro de 2025 às 19:42

Novas imagens mostram o roubo de uma réplica autografada “Girl with Balloon” em 2024

Novas imagens mostram roubo de réplica autografada de obra de Banksy em 2024 Réplica autografada de ‘Girl with Balloon’, do artista Banksy, foi roubada de uma galeria de Londres em 2024.

