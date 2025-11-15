Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
15 de novembro de 2025 às 14:40

Funcionários de parque de campismo de Albufeira descrevem passagem de tornado

Tendas e caravanas ficaram destruídas. Uma mulher morreu e várias pessoas ficaram feridas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)