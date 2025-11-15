Sábado – Pense por si

15 de novembro de 2025 às 19:42Associated Press

Papa Leão XIV recebe estrelas de Hollywood no Vaticano

O Papa Leão XIV recebeu Spike Lee, Cate Blanchett, Greta Gerwig e dezenas de outras celebridades de Hollywood para uma audiência especial no Vaticano neste sábado, para celebrar o cinema e a sua capacidade de inspirar.

