15 de agosto de 2025 às 15:13

Nova rutura no vulcão Etna cria espetacular fluxo de lava

Uma fenda aberta durante a madrugada de quinta-feira libertou um impressionante rio de lava que desliza pelas encostas dovulcão Etna, em Itália, o maior vulcão ativo da Europa.

