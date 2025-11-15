Sábado – Pense por si

15 de novembro de 2025 às 12:20

Nova Iorque em biscoito de gengibre: o festival mais açucarado no ano

Na quarta edição do ‘Gingerbread NYC: The Great New York City Bake-Off' foram convidados pasteleiros profissionais e amadores para recriarem os pontos turísticos mais famosos da cidade de numa forma comestível.

