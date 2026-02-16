Sábado – Pense por si

16 de fevereiro de 2026 às 21:00

Vietname celebra a chegada do Ano Novo Lunar com espetáculo de fogo de artifício

O país celebrou a entrada no novo ano com espetáculos de fogo-de-artifício em várias cidades, assinalando o início da mais importante festividade do calendário lunar. A data marca este ano a entrada no Ano do Cavalo, segundo o zodíaco chinês.

